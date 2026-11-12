Las obras del CEIP MIguel de Cervantes de Catadau arrancarán a principios de 2027

Catadau ha aprobado por unanimidad la contratación de las obras del CEIP Miguel de Cervantes.

Se trata de una actuación que lleva reivindicándose más de 20 años en la localidad y que por fin se verá materializada en 2027.

El proyecto para la ampliación, adecuación y urbanización del centro se enmarca en el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. La inversión en estas obras es de 2.750.000 euros.

El alcalde de Catadau, José Escuder, ha incidido en que se trata de una demanda histórica de los padres y de la comunidad educativa. Con esta actuación se dotará al centro de un comedor y un gimnasio y se reformarán las actuales instalaciones, que datan de los 70, atendiendo a criterios de eficiencia energética y prevención de inundaciones.

La intención del gobierno local es empezar las obras a principios de 2027. Mientras duren las obras, estimadas en 12 meses, se reubicarán dos aulas en el Centro Social y el servicio de comedro se prestará en el Hogar del Jubilado.