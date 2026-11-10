Montroi modifica su PGOU para reducir la superficie urbanizable en el sector Canya Murta

El Ayuntamiento de Montroi ha aprobado provisionalmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del sector 3b Canya Murta. Una zona en la que se quisieron edificar y vender chalés ilegales y que acabó con la condena del exalcalde, Francisco Javier Carrión, y a otras 15 personas (entre constructores, promotores y notarios) por delitos de estafa, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

Ahora, como ha explicado el actual alcalde, Manuel Blanco, lo que se busca es poder reducir de 300.000 metros cuadrados a 150.000 la superficie de suelo urbanizable residencial en un sector que originalmente presentaba deficiencias en su planteamiento y en lo que se lleva trabajando desde 2015. Ahora, lo que se pretende con la reordenación del Sector Canya Murta es, precisamente, corregir la situación urbanística heredada de aquel fraude.

Según Blanco cuando se apruebe de manera definitiva esta modificación del PGOU se centrarán en urbanizar los terrenos que ya cuentan con la mayoría de las edificaciones construidas existentes, mientras que el resto del suelo se desclasifica.

La actualización del plan introduce importantes cambios orientados a un modelo más integrado. Así se reduce el número de viviendas por hectárea de 21 a entre 7 y 9, o se eleva la parcela mínima a 800 m², frente a los 350 m² iniciales.