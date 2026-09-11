Més Algemesí y el PSOE critican al PP al desistir del nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes por irregularidades

Més Algemesí y el Partido Socialista de la localidad han exigido responsabilidades políticas al alcalde tras la decisión del Ayuntamiento de desistir del nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes, valorado en 5,2 millones de euros.

Según Més Algemesí, las "prisas e improvisaciones" del primer edil por aprobar el pliego el pasado 1 de julio han derivado en un "auténtico fiasco" administrativo.

Su portavoz, Josep Bemúdez, ha explicado que un informe jurídico municipal ha obligado a paralizar el proceso al detectar infracciones no subsanables en las reglas de licitación, por lo que considera que el alcalde debería dar explicaciones.

Para el partido socialista, este desistimiento retrasará aún más la puesta a punto de los parques, jardines y arbolado, que presentan desde hace meses importantes deficiencias de mantenimiento.

Por su parte, el alcalde, José Javier Sanchis, ha explicado que el recurso presentado por una empresa puede ser recurrido sin problema y que el único error encontrado sobre unos días de vacaciones se subsanará sin mayor inconveniente.

Sanchis ha remarcado que este contratiempo tan sólo retrasará mes y medio la puesta en marcha de las mejoras del nuevo contrato.