La Guardia Civil detiene a los responsables de múltiples daños en Alginet

La Guardia Civil logra identificar y detener a los autores de múltiples daños y deslucimientos en bienes públicos sufridos en la localidad de Alginet desde el año 2023.

El Ayuntamiento de esta lleva sufriendo daños y deslucimientos en bienes municipales de forma dolosa desde el mes de abril de 2023 hasta el mes de septiembre de 2025. La alcaldesa de la localidad ha llegado incluso a recibir amenazas de los autores, en las que se afirmaba que iban a incendiar Alginet.

La cifra de los daños causados asciende a 80.000 euros. Estos hechos comienzan a raíz de una denuncia interpuesta a uno de los autores de los hechos por conducir un vehículo a motor careciendo de permiso, dando comienzo una oleada descontrolada de quema de contenedores y daños de gran envergadura en instalaciones de la localidad.

Además, empezar a aparecer grafitis en lugares públicos, vehículos con insultos e incluso los números de identidad profesional de los agentes de la Policía Local de Alginet que denunciaron a estos individuos.

En la madrugada del 18 de junio de 2025 tuvieron que actuar diferentes dotaciones de bomberos y policía para extinguir un fuego intencionado en el polideportivo de la localidad, destruyendo el material que se almacenaba en su interior, ascendiendo los daños causados a 40.000 euros.

La Guardia Civil junto a la Policía Local de la localidad realizaron varios dispositivos operativos nocturnos para tratar de detener a los autores y, en su caso, evitar que se produjeran más daños en la población. El día 31 de agosto, la Policía Local de Alginet procede a la detención de un individuo gambiano que reside en la localidad tras ser identificado en una de las cámaras de seguridad de la población incendiando un contenedor.

El detenido manifestó en dependencias de la Guardia Civil de Carlet, que dos personas le habían ofrecido dinero para que quemase contenedores y así no exponerse ellos mismos.

Gracias al reconocimiento fotográfico realizado al detenido, se logra identificar a estos dos individuos sobre los que recaían las sospechas de la autoría de los hechos, afianzando aún más la línea de investigación que se seguía en ese momento.

Como resultado de las gestiones practicadas, la Guardia Civil de Carlet procede a la detención de dos hombres de 21 años y nacionalidad española por un supuesto delito de daños y deslucimiento de bienes públicos.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 3 de Carlet.