Publicadas las bases de los Premios Literarios Ciutat d'Alzira 2026

Els Premis Literaris Ciutat de Alzira 2026 duplicarán la cuantía del premio para la modalidad de Narrativa Infantil Vicent Silvestre. En esta 38 edición el ganador recibirá 6.000 euros.

Desde Edicions Bromera, Andrea Bella, ha explicado que la editorial ha querido dar un impulso a esta categoría convirtiéndose en uno de los premios más importantes a nivel económico de toda la Comunitat.

En cuanto a la cuantía que se reparte entre todas las modalidades la cifra alcanza este año los 75 mil euros.

Los participantes ya pueden presentar sus obras, de forma anónima y on line. El plazo finaliza el 25 de julio, excepto para la categoría de divulgación científica, que dispone hasta septiembre.

Los ganadores se darán a conocer en la tradicional gala literaria que tendrá lugar en el Gran Teatro de Alzira el 6 de noviembre.