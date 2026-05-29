El Centro Médico Vithas Alzira refuerza su área de Traumatología con un equipo médico especializado

El Centro Médico Vithas Alzira impulsa una nueva etapa en su área de Traumatología con la consolidación de un equipo médico altamente especializado y un modelo asistencial centrado en las subespecialidades del aparato locomotor. Esta apuesta permite ofrecer diagnósticos más precisos, tratamientos personalizados y una atención integral al paciente, posicionando al centro como referente en traumatología en la comarca de la Ribera.

Bajo la dirección del traumatólogo y cirujano ortopédico Dr. Borja Maruenda, especialista en cirugía de rodilla y cadera, el servicio continúa creciendo con un enfoque basado en la especialización médica y el abordaje individualizado de cada patología.

La unidad está integrada por especialistas con amplia experiencia en cirugía ortopédica y traumatología. Junto al Dr. Maruenda, forman parte del equipo la Dra. Marian Viadel y el Dr. Alberto Revert, ambos especializados en patologías de miembro inferior, así como la Dra. Concha Bermell, especialista en miembro superior.

Este enfoque basado en la subespecialización permite abordar de forma integral patologías complejas relacionadas con cadera, rodilla, pie, tobillo, hombro, codo y mano, garantizando una atención médica más específica y una recuperación funcional más eficaz.

El modelo asistencial del centro se apoya además en el trabajo coordinado entre traumatólogos y personal sanitario especializado, favoreciendo un seguimiento continuo del paciente desde el diagnóstico hasta la recuperación.

Especialización y atención integral

La consolidación del área de Traumatología del Centro Médico Vithas Alzira responde al compromiso del grupo Vithas con una medicina de alta calidad basada en la excelencia clínica y la cercanía asistencial.

El equipo trabaja con técnicas avanzadas en cirugía ortopédica y tratamientos conservadores, priorizando siempre una atención individualizada y adaptada a las necesidades funcionales de cada paciente.

Gracias a la experiencia del equipo médico y al desarrollo de áreas específicas dentro de la traumatología, el Centro Médico Vithas Alzira continúa posicionándose como un referente en atención traumatológica especializada en la comarca de la Ribera y en la provincia de Valencia.