La Generalitat eliminará la caña invasora de los barrancos para mejorar su resiliencia ante incendios y riadas

La Generalitat eliminará la caña invasora en 400 hectáreas de cuencas de los barrancos del Poio, Turia, Magre y Picassent. Además, llevará a cabo la plantación de unos 400 mil árboles y plantas con el objetivo de renaturalizar el entorno y aumentar la resiliencia de estas cuencas frente a fenómenos meteorológicos como incendios o riadas.

La actuación impulsada pretende, además de aumentar la resistencia frente incendios como decíamos, aumentar la capacidad hidrológica de los barrancos al substituir una especie invasora como lo son las cañas por vegetación autóctona que mejore la capacidad de infiltración frente a futuros pasos de agua.

Los trabajos supondrán una inversión, en su primera fase, de 56,4 millones de euros a cargo de la Generalitat, y se realizarán en las cuencas de los barrancos que pasan a través de un total de 53 municipios.

En el caso del Magre, se verán beneficiados Alfarb, Algemesí, Carlet, Catadau, Guadassuar, l’Alcudia, Llombai, Montroi, Montserrat, Real, y Turís.

La actuación se enmarca en el Pla Endavant, que prevé 343 medidas para impulsar la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana i la creación de unas mejores condiciones para afrontar futuros acontecimientos climatológicos.