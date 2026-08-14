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Un fuego en una cama obliga a intervenir a los bomberos en Algemesí

El incendio tuvo lugar en una vivienda de la calle Lope de Vega de la localidad

ondacero.es

La Ribera |

Un fuego en una cama obliga a intervenir a los bomberos en Algemesí
Un fuego en una cama obliga a intervenir a los bomberos en Algemesí | Onda Cero

En Algemesí, los efectivos del Consorcio de Bomberos de València extinguieron este jueves un incendio en una vivienda ubicada en la calle Lope de Vega de la localidad, que se ha originado en la cama de una habitación, según ha informado el Consorcio Provincial.

El aviso se ha produjo pasadas las 19.30 horas, y acudieron dos dotaciones de bomberos de Alzira y Silla, con un sargento procedente de Alzira.

Tras apagarlo, los efectivos han realizado tareas de ventilación en toda la vivienda y han finalizado su labor a las 22.00 horas.

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