La Feria de Ocupación de Cullera conecta 40 empresas con 340 personas que buscan trabajo

La Feria de Ocupación e-Talent Cullera ha conectado un total de 40 empresas y entidades con 340 personas inscritas en búsqueda activa de ocupación, consolidándose cómo una de las principales citas de dinamización profesional en toda la comarca de la Ribera Baixa. En esta 3ª edición, celebrada durante toda la mañana del 26 de febrero en el Pabellón Cubierto de Cullera, se han ofrecido 179 puestos de trabajo activos en sectores diversos de toda la comarca.

El evento, organizado por el Consorcio de la Ribera a través del Pacto Territorial para la Ocupación en la Ribera (PATER) y la Mancomunidad de la Ribera Baixa, con la colaboración del Ayuntamiento de Cullera, ha reunido personas interesadas en nuevas oportunidades laborales con empresas que buscan talento.

Las personas aspirantes han podido optar a puestos de trabajo en distintas empresas de los sectores turístico, industrial, logístico, alimentario, servicios, trabajo temporal y comercio. Esta amplia representación empresarial ha permitido ampliar notablemente también las personas que han mostrado interés al entrevistarse con ellas respecto a las anteriores ediciones, puesto que en 2024 participaron 70 personas y en 2025, 212 personas.

La presencia del tejido empresarial local y de pequeños negocios consolidados, de grandes compañías y de empresas de trabajo temporal ha permitido la realización de entrevistas en directo y procesos de selección durante la misma jornada. Además, las empresas han dispuesto de un espacio específico de networking para favorecer la interacción y la captación de talento.

La jornada ha representado una oportunidad directa para que las personas participantes pusieran en valor sus competencias ante responsables de recursos humanos que actualmente se encuentran en proceso de reclutamiento, facilitando así un contacto ágil y efectivo entre oferta y demanda laboral.

Desde PATER se ha destacado que la alta participación, tanto de personas inscritas como de empresas, confirma la necesidad de generar espacios de conexión directa entre el tejido empresarial y la ciudadanía, especialmente en un contexto en que la digitalización y la adaptación profesional son factores clave para la inserción laboral.

Con esta tercera edición, el Ayuntamiento de Cullera ha querido reforzar su compromiso con la dinamización económica local y con la creación de oportunidades reales de ocupación en la Ribera Baixa y en las poblaciones vecinas.

Una feria que ha contado en su jornada de apertura con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, la concejala de Promoción Económica, Sandra Sánchez, la directora general de Ocupación y Formación de Labora, Virginia Garrigues, el presidente del Consorcio de la Ribera, Toni Barea, y el presidente de la Mancomunidad de la Ribera Baixa, Rafael Gisbert.