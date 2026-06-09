Los docentes de Alzira acuerdan no realizar salidas escolares el próximo curso

El personal docente de los centros públicos de Alzira ha anunciado la suspensión de las salidas escolares a partir del curso 2026-2027.

Así lo ha acordado la mayoría de las asambleas docentes de los centros públicos de Alzira mientras la Consellería de Educación no implemento mejoras reales, estructurales y efectivas para la enseñanza pública valenciana.

Los profesores inciden en que esta medida es una forma de presión legítima puesto que las salidas y pernoctaciones implican una responsabilidad civil y penal directa sobre el profesorado, disponibilidad absoluta fuera del horario laboral, horas extras no reconocidas ni remuneradas y una sobrecarga añadida a una jornada ya saturada de burocracia y tareas administrativas.

La decisión adoptada por los centros educativos se enmarca en el contexto de las movilizaciones actuales del sector educativo al País Valencià y responde al creciente malestar del personal docente ante la carencia de soluciones a los problemas que afectan diariamente la escuela pública.