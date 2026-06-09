Educación

Los docentes de Alzira acuerdan no realizar salidas escolares el próximo curso

Así lo ha acordado la mayoría de las asambleas docentes de los centros públicos de Alzira mientras la Consellería de Educación no implemento mejoras reales, estructurales y efectivas para la enseñanza pública valenciana

Virginia Delgado

La Ribera |

Los docentes de Alzira acuerdan no realizar salidas escolares el próximo curso
Los docentes de Alzira acuerdan no realizar salidas escolares el próximo curso | Onda Cero

El personal docente de los centros públicos de Alzira ha anunciado la suspensión de las salidas escolares a partir del curso 2026-2027.

Así lo ha acordado la mayoría de las asambleas docentes de los centros públicos de Alzira mientras la Consellería de Educación no implemento mejoras reales, estructurales y efectivas para la enseñanza pública valenciana.

Los profesores inciden en que esta medida es una forma de presión legítima puesto que las salidas y pernoctaciones implican una responsabilidad civil y penal directa sobre el profesorado, disponibilidad absoluta fuera del horario laboral, horas extras no reconocidas ni remuneradas y una sobrecarga añadida a una jornada ya saturada de burocracia y tareas administrativas.

La decisión adoptada por los centros educativos se enmarca en el contexto de las movilizaciones actuales del sector educativo al País Valencià y responde al creciente malestar del personal docente ante la carencia de soluciones a los problemas que afectan diariamente la escuela pública.

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