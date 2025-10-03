La Asociación Empresarial de Alzira celebra su Asamblea General y reelige a Raúl Tudela como presidente

La Asociación Empresarial de Alzira reunió ayer a un gran número de empresarios y empresarias en su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, consolidándose una vez más como un espacio de encuentro y networking para el tejido empresarial de la comarca.

El acto tuvo como momento central la renovación de cargos de la Junta Directiva, en la que Raúl Tudela Soriano fue reelegido presidente por tercera vez consecutiva. Tudela estará acompañado por un equipo renovado en el que se han incorporado nuevas voces, con el objetivo de avanzar hacia la paridad de género y reforzar el liderazgo empresarial en la Ribera del Xúquer.

Ocho años de transformación y resultados

Durante la asamblea se hizo balance de los últimos años, en los que la AEA ha logrado una transformación que la ha consolidado como una entidad moderna, influyente y útil para las empresas de la comarca.

Entre los logros más destacados desde 2017 a 2025 se encuentran:

Crecimiento de asociados: de 231 en 2017 a 396 en 2025, con presencia multisectorial e implantación comarcal.

Constitución de las dos primeras EGM en Alzira: Partida Materna y Parque Empresarial El Pla, referentes en gestión del suelo industrial.

Captación de fondos: más de 500.000 € en ayudas públicas y ejecución de 43 proyectos subvencionados en ámbitos industrial, comercial y turístico.

Formación y talento: más de 150 acciones formativas y campañas de apoyo a la Formación Profesional, con impacto en 4.800 usuarios.

Visibilidad y comunicación: más de 300 vídeos producidos, campañas en redes sociales y medios de comunicación locales y autonómicos.

Eventos y reconocimiento: celebración anual de la Gala Premis AEA, feria comercial y networking en el balcón fallero.

Colaboración público-privada: trabajo conjunto con administraciones, entidades sociales y empresariales de ámbito autonómico y nacional.

Sostenibilidad: guías sobre la huella de carbono y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Una nueva Junta Directiva con visión de futuro

La nueva Junta Directiva 2025–2029 queda formada por:

Raúl Tudela Soriano – President

Toni López Bartolomé – Vicepresident (Sector Hostaler)

Pedro Andrés Sánchez – Vicepresident (Sector Industrial)

Jaume Morell Ferrer – Tresorer (Sector Serveis)

Miguel Costa Pelufo – Secretari (Sector Industrial)

Inmaculada Miravalles Alberola (Sector Financer)

Bernardo Gregori Bernabeu (Sector Industrial)

Sandra Alonso Guerola (Sector Industrial)

Lorena Mascarell Furió (Sector Industrial)

Pablo Vila Ferrer (Sector Industrial)

Borja Martínez Pérez (Sector Industrial)

Laure Serrano Hernandis (Sector Industrial)

José Mª Salas Vilches (Sector Comercial)

Marisa Martínez Samblancat (Sector Comercial)

Cintia Montalva Arribas (Sector Comercial)

Emilio Pellicer Camacho (Sector Comercial)

Alfonso Oliver Navarro (Sector Comercial)

Antonio Andújar Martínez (Sector Immobiliari)

Vicky Sáez Martínez (Sector Hostaler)

Carlos Carrascosa Gonzalvo (Sector Turístic)

Javier Sanchis Botella (Sector Serveis)

Ignacio Vidal Catalán (Sector Serveis)

Pablo Mazo Miró (Sector Serveis)

Juan García Antich (Sector Formatiu)

La jornada concluyó con la proyección de un vídeo resumen que recogió los hitos de estos años, reflejando la fuerza y dinamismo de una asociación que hoy es referente en la comarca.

Con esta nueva etapa, la Asociación Empresarial Alzira reafirma su compromiso con el crecimiento, la innovación y la defensa del tejido empresarial, impulsando un futuro lleno de oportunidades para las empresas de la Ribera del Xúquer.