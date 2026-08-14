La Diputació financia un nuevo gimnasio en el Perelló con un coste de 292.000 euros

La Diputació de València financia el proyecto de construcción de un gimnasio dentro del recinto del polideportivo municipal de El Perelló. El último decreto del Pla Obert, el principal programa inversor de la provincia que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha dado luz verde a la propuesta del consistorio, con un coste de 292.000 euros.

El nuevo gimnasio se ubicará próximo al campo de fútbol, en un espacio que ahora está sin uso, y se dividirá en dos aulas, una donde se instalarán los aparatos de gimnasia, y otra en la que se realizarán diferentes actividades, como yoga, pilates, etc.

Esta inversión en mejora de instalaciones deportivas se suma a la que ya se ha completado en el Parque del Socarrat, donde se ha instalado, gracias a los fondos procedentes del Pla Obert de la Diputación, diferente maquinaria para practicar ejercicio al aire libre. Situado frente al mar, este espacio cuenta con aparatos de disciplinas tan diversas como la calistenia, el street lifting, el fitness profesional y amateur, el powerlifting o programas de entrenamiento adaptados a personas mayores.

El objetivo es dar cabida a todas las edades y niveles. Además, las personas con movilidad reducida también pueden disfrutar de los nuevos equipamientos gracias a su diseño inclusivo. Se trata de máquinas diseñadas para soportar cualquier condición climática y de carácter antivandálico, lo que garantiza su durabilidad.

Otras inversiones

Otro de los grandes proyectos puestos en marcha con la financiación de la institución provincial es el de la reforma integral de la biblioteca municipal, que supone una inversión de medio millón de euros. Está previsto que las obras de renovación de este espacio estén finalizadas a principios de 2027.

Además, el Ayuntamiento de El Perelló también ha adquirido, dentro del Pla Obert, un camión para realizar labores de mantenimiento, y próximamente va a presentar para su aprobación un proyecto de instalación de placas fotovoltaicas en el colegio. El Perelló tiene asignados un total de 1.080.000 euros en el Pla Obert 24-27, 132.000 euros más que en la pasada legislatura.