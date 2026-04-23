Denunciado el dueño de cuatro gallos cuando volvía de una pelea clandestina en Carlet

La Guardia Civil ha denunciado en Carlet al dueño de cuatro gallos empleados para combates clandestinos por diversas infracciones a la ley de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y otras medidas de bienestar animal.

La actuación tuvo lugar en Carlet el pasado 29 de marzo por la noche, cuando una patrulla se encontraba realizando un dispositivo operativo en vía pública. Dieron el alto a un vehículo que desprendía un fuerte olor y pudieron comprobar cómo en el maletero portaba dos gallos y en el asiento trasero otros dos con evidentes signos de maltrato y de ser empleados para su uso en peleas de gallos clandestinas.

El propietario de los gallos, que no pudo acreditar su legítimo origen con ningún documento, informó de que efectivamente “venía de un encuentro entre gallos” celebrado en Carlet. Los gallos presentaban múltiples heridas y la incrustación de materiales rígidos en los espolones para su utilización en “peleas de gallos”.

Por estos hechos, se le informó de que los gallos quedarían a disposición de la autoridad judicial y que iba a ser propuesto para sanción por la provocación intencionada de pelea de animales, la no identificación con anilla de dos de las cuatro aves, una infracción por las mutilaciones y varias heridas realizadas con productos químicos. Además, se aprehendió una sustancia medicamentosa empleada para aumentar la excitación del animal y se dio cuenta de ello a la Subdelegación de Gobierno tras retirarle la sustancia.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet.