Cullera instala una pantalla digital en el Cementerio Municipal para localizar y ubicar a los familiares

El Ayuntamiento de Cullera ha instalado este año una novedad destacada en el cementerio municipal: una pantalla digital y táctil, que está instalada en la entrada del recinto y que permite localizar de manera sencilla el lugar exacto donde descansan los familiares y allegados.

Con la incorporación de este panel informativo, financiado por los fondos europeos Next Generation de transformación digital, la ciudadanía verá mejorada la atención y ganará agilidad en sus visitas.

De esta forma, durante las últimas semanas se han realizado diferentes trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del recinto para presentar las mejores condiciones durante la festividad de Todos los Santos, días que se dedican a la memoria y el recuerdo de los seres queridos.