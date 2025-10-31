digitalización

Cullera instala una pantalla digital en el Cementerio Municipal para localizar y ubicar a los familiares

Está financiada por los fondos europeos Next Generation de transformación digital

Luis Méndez

La Ribera |

Pantalla digital en el cementerio de Cullera
Pantalla digital en el cementerio de Cullera | Ayuntamiento Cullera

El Ayuntamiento de Cullera ha instalado este año una novedad destacada en el cementerio municipal: una pantalla digital y táctil, que está instalada en la entrada del recinto y que permite localizar de manera sencilla el lugar exacto donde descansan los familiares y allegados.

Con la incorporación de este panel informativo, financiado por los fondos europeos Next Generation de transformación digital, la ciudadanía verá mejorada la atención y ganará agilidad en sus visitas.

De esta forma, durante las últimas semanas se han realizado diferentes trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del recinto para presentar las mejores condiciones durante la festividad de Todos los Santos, días que se dedican a la memoria y el recuerdo de los seres queridos.

