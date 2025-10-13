Carcaixent se inunda tras recibir 110 litros en una hora

Carcaixent recibió una tromba de agua inesperada: 110 litros por metro cuadrado en una hora que han dejado calles, bajos y garajes del municipio valenciano inundados. Las calles se inundaban en cuestión de minutos tras registrarse en el municipio 201 l/m2 de lluvia, 110 de los cuales caían en apenas una hora, y 70 l/m2 en solo media hora.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, mandaba un mensaje en redes sociales en el que pedía a los vecinos que no salieran de sus casas. La fuertes lluvias han provocado la inundaciones de calles, bajos y garajes de la localidad, que se quedaban sin luz en muchos lugares.

También Sollana, en la Ribera Baixa, mantuvo cortados algunos caminos rurales y la avenida de la Constitución después de que la localidad registrase 181,8 l/m2 de precipitaciones acumuladas durante la jornada del sábado.

Por último, en Alginet, el desbordamiento de algunos barrancos motivaron que se inundasen algunas zonas bajas del municipio.

Para hoy, la AEMET tiene previsto decretar la alerta naranja y esto ha motivado que muchos ayuntamientos hayan decidido suspender la actividad docente y cualquier otra que tenga que ver con las instalaciones municipales