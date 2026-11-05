Baja el paro en octubre en La Ribera donde las mujeres representan el 62% de los desempleados

El paro registrado en La Ribera disminuyó en octubre en 258 personas, situando la cifra total de desempleados en 15.698, según datos de LABORA. Pese a esta caída mensual del 1,62%, los datos anuales revelan un incremento de 586 parados respecto al mismo mes de 2025.

Desde UGT, su secretario comarcal Edu Gómez, advierte que, pese a la evolución positiva del paro en octubre, hay que ser prudente y destaca el aumento del 23% de personas sin ocupación anterior ligado a la población migrante, reclamando regularizaciones ágiles, salarios dignos que recuperen poder adquisitivo y medidas efectivas para facilitar el acceso a la vivienda.

Por otro lado, UGT lamenta que todavía las mujeres representan el 62% del desempleo y solo concentran el 39% de la contratación o que los contratos a tiempo parcial suponen el 54,46% del total, dificultando la autonomía económica.

onda