Economía

Baja el paro en octubre en La Ribera donde las mujeres representan el 62% de los desempleados

UGT alerta de un aumento del 23% en las personas sin empleo anterior

Virginia Delgado

La Ribera |

El SEPE lo confirma: este es el error que puede hacerte perder el subsidio por desempleo

El paro registrado en La Ribera disminuyó en octubre en 258 personas, situando la cifra total de desempleados en 15.698, según datos de LABORA. Pese a esta caída mensual del 1,62%, los datos anuales revelan un incremento de 586 parados respecto al mismo mes de 2025.

Desde UGT, su secretario comarcal Edu Gómez, advierte que, pese a la evolución positiva del paro en octubre, hay que ser prudente y destaca el aumento del 23% de personas sin ocupación anterior ligado a la población migrante, reclamando regularizaciones ágiles, salarios dignos que recuperen poder adquisitivo y medidas efectivas para facilitar el acceso a la vivienda.

Por otro lado, UGT lamenta que todavía las mujeres representan el 62% del desempleo y solo concentran el 39% de la contratación o que los contratos a tiempo parcial suponen el 54,46% del total, dificultando la autonomía económica.

onda

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid