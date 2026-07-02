Alzira utilizará el remanente del presupuesto de 2025 para mejoras urbanas.

Al Ayuntamiento de Alzira destinará 1,1 millones de euros del remanente del presupuesto de 2025 a mejoras urbanas y parques.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha indicado que una partida de 400.000 euros se destinará de forma exclusiva a la reparación de aceras y al asfaltado de calles.

Estos trabajos complementan los planes que se paralizaron tras la DANA de octubre de 2024. Además, ha explicado el primer edil que se actuará en la renovación de parques infantiles y se podrá poner en marcha la construcción del futuro jardín en el solar de la antigua gasolinera de la avenida Luis Suñer.

Domínguez afirma que también se remodelará y mejorará la zona ajardinada de la Muntanyeta.

El alcalde ha destacado la solvencia financiera de la administración local, lo que permite acometer estas demandas vecinales de forma directa y sin generar endeudamiento para el municipio.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alzira ha aceptado los fondos de solidaridad de la Unión Europea, por lo que llegarán a las arcas locales cerca de 12 millones de euros, para reparaciones por los efectos de la DANA.

Asimismo, el alcalde de Alzira, ha señalado que se ha aprobado constituir la Oficina Municipal de Emergencias, una herramienta que, no solo es obligatoria ante la nueva normativa, sino que será muy importante para coordinarse mejor en momentos de emergencias.