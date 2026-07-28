Alzira celebra el 750 aniversario de la muerte de Jaume I

Ayer hizo 750 años de la muerte de Jaume I y varios ayuntamientos valencianos han celebrado homenajes en su honor.

En Alzira, donde tuvo lugar su muerte, el ayuntamiento ha organizado un evento conmemorativo y una representación teatral para honrar su historia.

En el acto los asistentes han ofrecido una corona de laurel y han visitado el busto que reside en la Casa Consistorial. El alcalde, Alfons Domínguez se dirigió al pueblo en un discurso para resaltar esta fecha histórica para el municipio.

Además, en Valencia el Ayuntamiento ha depositado esta mañana en el Panterre una corona de laurel ante la estatua ecuestre del rey. La alcaldesa Maria José Català ha sido la encargada de depositar dicha corona y ha afirmado que durante el 9 d’octubre se celebrará en mayor medida este aniversario.