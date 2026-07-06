Algemesí recibe entre aplausos a IAE tras su misión de rescate en Venezuela.

Los voluntarios de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE) de Algemesí han regresado este fin de semana a España tras concluir su difícil misión de rescate en Venezuela.

El contingente, conformado por once rescatistas y tres perros especializados, ha sido recibido entre aplausos en Algemesí tras intervenir en las zonas más afectadas por el devastador doble terremoto que sacudió el país latinoamericano.

Durante intensas jornadas en La Guaira y Caracas, el equipo multidisciplinar trabajó codo con codo con las autoridades locales y otros grupos internacionales bajo toneladas de escombros.

Algo que les ha merecido un reconocimiento oficial por el País venezolano por su labor humanitaria.