Venezuela

Algemesí recibe entre aplausos a IAE tras su misión de rescate en Venezuela.

La ONG ha colaborado con las autoridades venezolanas y otros voluntarios para llevar a cabo las labores humanitarias

Virginia Delgado

La Ribera |

Voluntarios de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias tras su misión de rescate en Venezuela.
Voluntarios de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias tras su misión de rescate en Venezuela. | Onda Cero

Los voluntarios de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE) de Algemesí han regresado este fin de semana a España tras concluir su difícil misión de rescate en Venezuela.

El contingente, conformado por once rescatistas y tres perros especializados, ha sido recibido entre aplausos en Algemesí tras intervenir en las zonas más afectadas por el devastador doble terremoto que sacudió el país latinoamericano.

Durante intensas jornadas en La Guaira y Caracas, el equipo multidisciplinar trabajó codo con codo con las autoridades locales y otros grupos internacionales bajo toneladas de escombros.

Algo que les ha merecido un reconocimiento oficial por el País venezolano por su labor humanitaria.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid