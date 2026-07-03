Algemesí aprueba un contrato de zonas verdes que multiplica por cinco la inversión actual

El Ayuntamiento de Algemesí ha aprobado un nuevo contrato de zonas verdes que multiplica por cinco la inversión actual. Así se pasa de 280. 000 euros a 1,3 millones. Esta medida, para el gobierno local, soluciona la insuficiencia del servicio anterior, heredado del año 2021.

El proyecto amplía la superficie atendida de 92.000 metros cuadrado a 392.000. De este modo, se incluirán barrios tradicionalmente excluidos como el Raval y el Carrascalet, además de polígonos industriales, áreas caninas y fuentes de todo el municipio. Asimismo, el personal mínimo aumentará de 5 a 20 profesionales.

El alcalde, José Javier Sanchis, ha destacado que ahora toda la localidad estará cubierta por este contrato que califica de histórico.

El primer edil ha lamentado que la oposición haya votado en contra de este contrato en la primera sesión plenaria convocada este miércoles, y por lo que se tuvo que agendar otro pleno unas horas más tarde, donde el acuerdo ha salido adelante con los votos del PP y VOX.