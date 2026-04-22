Xúquer Viu inicia una campaña para financiar los gastos judiciales frente al trasvase

Xúquer Viu quiere a través de este proyecto recoger un mínimo de 6.000 euros y un óptimo de 14.500, para lo cual dispone de 40 días en una primera fase. Los donantes, que podrán desgravar a Hacienda el 80% de la cantidad aportada, obtendrán distintas recompensas, como una gorra o una camiseta de Júcar Vivo, así como el ticket de la Cena y Fiesta de Xúquer Viu. En el primer día hubieron 8 cofinanciadores y se han recogido 730 euros. Pero todavía queda mucho para llegar al objetivo.

Xúquer Viu pidió la anulación de este convenio del trasvase al Vinalopó y su Plan de Explotación. El convenio para 10 años entre la Confederación y los usuarios del Vinalopó hipoteca el futuro del Júcar y la Albufera. La recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó se haría a expensas de aumentar la sobreexplotación del Júcar. Ahora, denuncian, también quieren llevarse el agua del Júcar a Murcia, como si fuera el Misisipi. La Confederación Hidrográfica del Segura propone para el próximo Plan Hidrológico trasvasar 15 hm³ anuales del Júcar hacia Murcia. La cantidad que se pretende trasvasar es superior a la capacidad de la presa de Tous o 12 veces la presa de Forata. Una barbaridad.

La filosofía del trasvase al Vinalopó, que siempre se ha defendido desde el Júcar, es que sea “a sobrantes”, es decir que la cantidad a trasvasar dependería de los sobrantes del Júcar, en cuanto que las necesidades ambientales y de riego estuvieron cubiertas. Esto es el que en el Plan Hidrológico se denomina como excedentes. Estos sobrantes, no pueden prefijarse en un convenio a 10 años, sino que tienen que establecerse, como ha ocurrido hasta ahora, año a año, dependiendo de la situación del río.

Según aseguran, el Ministerio firma convenios insostenibles para enviar agua a Alicante.

Paco Sanz, portavoz del colectivo, ha estado en Más de Uno La Ribera.

El proyecto de crowdfunding: https://ca.goteo.org/project/defensem-el-xuquer-no-a-l-espoli-del-xuquer-i-l-al