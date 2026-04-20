El centro de Algemesí suma ya dos puntos de recarga para vehículos eléctricos impulsados por el comercio local

El centro de Algemesí cuenta desde hoy con un segundo punto de recarga para vehículos eléctricos impulsado por la Agrupació de Comerç i Serveis d'Algemesí (ACSA). Tras la reciente puesta en marcha del cargador ubicado frente a Sènia Informàtica, Milar Faus ha instalado hoy mismo un nuevo punto de recarga a las puertas de su establecimiento. Este comercio, referente local en la venta de electrodomésticos con más de siete décadas de historia, amplía así la red impulsada por los propios comerciantes de la ciudad.

Esta iniciativa forma parte del proyecto promovido por ACSA para dotar al centro urbano de infraestructuras de recarga vinculadas al comercio de proximidad. El objetivo es ofrecer un servicio añadido a clientes y vecinos, favorecer la movilidad sostenible y contribuir a dinamizar la actividad comercial en la ciudad.

El proyecto, desarrollado junto a Caixa Rural d'Algemesí y la empresa especializada en infraestructura energética Vimel Energy, prevé la instalación progresiva de varios puntos de recarga frente a distintos establecimientos del municipio. Cada comercio asume la inversión necesaria para instalar el cargador y cede la energía sobrante de su instalación para alimentarlo, hasta un máximo de 7 kWh, permitiendo a los usuarios recargar su vehículo mientras realizan sus compras o gestiones en la zona.

Con la puesta en marcha del punto de recarga de Milar Faus, ya son dos los cargadores operativos en pleno centro de Algemesí dentro de esta iniciativa, que busca convertir al comercio local en un aliado clave en la transición hacia una movilidad más sostenible, al tiempo que cubrir una necesidad cada vez más demandada por los usuarios de vehículos enchufables.

Desde ACSA destacan que este modelo refuerza el valor del comercio de proximidad, ya que permite ofrecer servicios adicionales a la clientela y mejorar la experiencia de compra, contribuyendo a su vez a crear una ciudad más sostenible y adaptada a las nuevas necesidades de movilidad.

La previsión de la agrupación es que en los próximos meses se sigan sumando nuevos establecimientos a esta red de recarga. El próximo en incorporarse de forma inminente será CiberComputer, al que seguirán otros cinco establecimientos más. La patronal del comercio, que lidera el proyecto sin ningún tipo de ayuda institucional, espera tener todos los puntos operativos a lo largo del presente ejercicio.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Jordi Ferrís, vipresidente de ACSA.