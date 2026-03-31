Alzira remodela la Plaça d'Alacant

El Ayuntamiento de Alzira, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha finalizado la actuación de peatonalización y calmado de tráfico en la Plaça d'Alacant, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sostenible, incrementar la seguridad viaria y favorecer el uso peatonal del espacio público.

La intervención ha consistido en la reordenación del espacio urbano, contribuyendo al corredor verde entre la plaza Mayor y el parque l'Alquenència, la eliminación del tráfico rodado en el ámbito de la plaza y la adecuación del entorno mediante nuevas soluciones de pavimentación permeable, señalización y mobiliario urbano. Además se ha aprovechado para renovar la red de agua potable de la zona afectada.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis ha descrito el proyecto como “muy ilusionante y emblemático, porque pasamos de una antigua estación de servicios a un nuevo espacio verde para el pueblo, de una ciudad gris para el coche del siglo pasado en una ciudad amable del siglo XXI. La retirada de la gasolinera era una oportunidad para la movilidad sostenible, reducir emisiones y hacer una ciudad más saludable, sustituyendo tráfico rodado por fomento de la socialización, de hecho los bancos invitan a sentar y a habla y poder acoger actividades para el vecindario y para el pueblo en general”.

Esta actuación contribuye a la reducción del tráfico motorizado, la mejora de la calidad del aire y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando un modelo de ciudad más sostenible. El resultado de pacificar el tráfico, es conseguir un entorno más saludable tanto para vivir, como para el comercio, puesto que se genera una zona más atractiva.

Además otro de los objetivos que busca esta actuación es hacer función de refugio climático en la línea de un modelo de “ciudad esponja”, con los árboles, la fuente y la zona de césped, que darán más frescura, al tiempo que conseguimos un espacio resiliente ante los riesgos climáticos. Por eso todo el pavimento de la plaza es permeable, que permitirá infiltrar el agua de la lluvia directamente al subsuelo y evitar que se acumule.

El coste total es de alrededor de 550.000 €. La actuación ha sido financiada por la Unión Europea a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), en el marco del Programa FEDER Comunidad Valenciana 2021-2027, por los fondos del Plan Abierto de Inversiones de la Diputación de València y con fondos municipales.