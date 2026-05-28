Rafelguaraf celebra este fin de semana la Feria del Tomate

Cuando empiezan a brotar los primeros calores del estío, Rafelguaraf se prepara para una nueva edición de la Feria del Tomate con semilla certificada de la Comunitat Valenciana. Esta denominación confiere a la cosecha de tomate autóctono un grado de identidad necesario para brillar en un mercado tan competitivo como el que se vislumbra en el sector hortofrutícola. Y es que el tomate valenciano, hilo conductor de múltiples recetas de la gastronomía patria, desde la salmuera hasta el sofrito de la paella, està de moda y brilla, como es de suponer, en todas las salsas.

El evento contará, además, con el padrino de la Feria, que este año ha recaído en Quico Peiró Cañamás, Director de Operaciones de la empresa hortofruticola Hermanos Cañamás, con fuerte raigambre en la localidad.

Durante tres días, del 29 al 31 de mayo, el patio del Colegio de las Escuelas acogerá un magniífico escaparate donde degustar y adquirir el fruto rojo que vino hace más de 500 años de ultramar, en mútliples presentaciones: Desde plantones para que los aficionados se atrevan a cultivar tomates en casa hasta productos gourmet, como la mermelada de tomate y los tomates en aceite, sin olvidar los tomates a granel, acompañamiento perfecto para almuerzos y comidas, en forma de ensalada o aperitivo.

La alcaldesa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, ha presentado el programa de activiades lúdicas y festivas del evento, destacando la celebración del concurso de tapas en los bares y restaurantes, así como el concurso que premiará los mejores tomates de la Comunidad Valenciana “Memorial Gonzalo Peiró”: “Este año la feria ha dado un salto de calidad ya que, aparte de las actividades musicales, las charlas y las catas dirigidas, se contará con cerca de un millar de visitantes invitados por el consistorio, a través de asociaciones de jubilados y amas de casa: El tomaca bus ya se ha puesto en marcha”, señala la alcaldesa.

La inauguración de la feria està prevista para el viernes 29 de mayo, a partir de las 19,30 horas, en el mismo recinto del Patio de las esculeas.

Carles Galletero, coordinador de la Feria, ha estado en Más de Uno La Ribera.