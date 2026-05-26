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Alzira no tendrá fallera mayor infantil en 2027

El reglamento aprobado el pasado año así lo contempla cuando no hay candidatas en el plazo previsto

Luis Méndez

La Ribera |

Una falla infantil

Situación inédita en Alzira. El próximo ejercicio no habrá Fallera Mayor Infantil tras no haberse presentado ninguna candidata para ser la máxima representante de las fallas infantiles.

El presidente de la Junta Local Fallera de Alzira, Luis Gisbert, tiene claro que, si se hubiera podido prorrogar el plazo para presentar candidatas, seguro que hubieran encontrado algunas niñas dispuestas para ello.

Gisbert plantea que es algo que hay que corregir del actual reglamento y, en cuanto se pueda, promoverán el cambio para que no vuelva a ocurrir de forma tan tajante y que haya vías alternativas de búsqueda.

Por su parte, para el cargo de Fallera Mayor, se han presentado hasta 7 candidatas.

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