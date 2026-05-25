solidaridad

El alcireño secuestrado por el ejército israelí vuelve a casa y denuncia el trato recibido

Álvaro Pérez mantienen su intención de seguir ayudando al pueblo palestino y visibilizar las agresiones de Israel

Luis Méndez

La Ribera |

Álvaro Pérez con su madre al llegar a Manises

Álvaro Pérez ha estado en Más de Uno la Ribera y nos ha contado cómo fue el secuestro, el traslado y el regreso, con agresiones físicas y maltratos psicológicos por parte del ejército israelí, tras ser sacados del barco que formaba parte de la flotilla humanitaria en aguas internacionales, según Pérez.

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