Álvaro Pérez ha estado en Más de Uno la Ribera y nos ha contado cómo fue el secuestro, el traslado y el regreso, con agresiones físicas y maltratos psicológicos por parte del ejército israelí, tras ser sacados del barco que formaba parte de la flotilla humanitaria en aguas internacionales, según Pérez.
El alcireño secuestrado por el ejército israelí vuelve a casa y denuncia el trato recibido
Álvaro Pérez mantienen su intención de seguir ayudando al pueblo palestino y visibilizar las agresiones de Israel
Álvaro Pérez con su madre al llegar a Manises