Catadau convoca el II Concurso de Flauta Travesera

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Catadau ha presentado el II Concurso de Flauta Travesera. Juan Vicente Querol Sabater. Vila de Catadau, que se ha organizado con la colaboración de la Unión Musical de Catadau, así como de patrocinadores como Fundación Sanganxa, Caixa Popular y el Instituto Valenciano de Cultura, y cuya fase final tendrá lugar el próximo 1 de febrero de 2026.

Un concurso, con proyección nacional y en memoria del reconocido flautista de la localidad que inició su trayectoria musical en Catadau, que tiene el objetivo de apoyar a los jóvenes intérpretes de flauta en sus estudios o al inicio de su carrera profesional, así como reconocer y rememorar la figura de Juan Vicente Querol Sabater.

“Lleva este nombre no por casualidad, porque no es casualidad que el nombre de Juanvi, como todos lo conocíamos, vaya acompañado de Vila de Catadau porque los dos eran uno. Con esta segunda edición reafirmamos la proyección nacional que tiene este concurso”, ha señalado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Catadau, Oreto Miquel.

La inscripción para participar en la primera edición de este certamen tendrá un precio de 25 euros y estará abierta desde hoy 3 de octubre hasta el 28 de noviembre. El concurso constará de dos fases, una primera fase eliminatoria en la que los participantes de cada categoría enviarán sus vídeos interpretando una de las obras indicadas en las bases, para cada una de las categorías, y una fase final que será presencial y que se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026 en la Casa de la Cultura de Catadau.

Además, este II Concurso de Flauta Travesera Juan Vicente Querol Sabater. Vila de Catadau contará con una página web www.concursflauta.catadau.org, en la que se podrán descargar las bases, así como contará con un apartado dedicado a la figura de Juan

Vicente Querol Sabater en el que las personas que quieran podrán incluir aportaciones, imágenes y mensajes dirigidos a dar a conocer su persona.

Durante el fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero de 2026, se celebrarán diversos actos alrededor de la figura de Juan Vicente Querol Sabater y sobre el mundo de la flauta y la música en la localidad.

La segunda edición de este certamen, que estará dirigido a jóvenes intérpretes de conservatorios profesionales de música, constará de tres categorías y de diversos premios económicos, con una cuantía que supondrá alrededor de 4.000 euros, así como estará dotado con material musical. De esta forma, la Categoría C que estará dirigida a intérpretes matriculados en 1º, 2º, 3º y 4º de Enseñanza Profesional estará dotada con un accésit de 100 euros y un primer premio de 750 euros. Por lo que respecta a la Categoría B, dirigida a intérpretes matriculados en 5º y 6º de Enseñanza Profesional y a matriculados en 1º de Enseñanza Superior, estará dotada con un accésit de 200 euros y un primer premio de 1.000 euros. En cuanto a la Categoría A dirigida a intérpretes matriculados en 2º, 3º y 4º de Enseñanza Superior o Máster, con un límite de edad de 26 años, estará dotada de un accésit de 300 euros y un primer premio de 1.500 euros. Las personas premiadas de las tres categorías recibirán material musical por parte de los patrocinadores.

Además, en esta segunda edición al igual que la primera la persona que sea ganadora en la Categoría A disfrutará del Premio Especial que otorga la Unión Musical de Catadau, con la que podrá realiza un concierto como solista.