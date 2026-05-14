La urbanización La Besana de l'Ènova a un paso de tener luz tras casi veinte años

En l’Enova, los vecinos de la urbanización la Besana, están de enhorabuena. Y es que el Ayuntamiento ha informado que, después de muchos años de trabajo intenso, reuniones infinitas y una compleja tramitación técnica y administrativa, ya puede anunciar que se dispone de la autorización de explotación del transformador de esta urbanización.

El alcalde de l’Enova, Tomás Giner ha explicado que la autorización de explotación del centro de transformación es la pieza clave para disponer de suministro eléctrico y avanzar hacia la normalización definitiva de los servicios de esta zona.

Giner ha querido recalcar que para que las viviendas de la zona dispongan de la licencia de ocupación, deben presentar un proyecto que corresponda con el aportado hace 20 años cuando empezó a desarrollarse esta urbanización.

El primer edil ha mostrado su satisfacción por haber podido desbloquear un expediente que se había quedado paralizado en el tiempo desde 2015 y que ha requerido una adaptación legal minuciosa a las normativas actuales.