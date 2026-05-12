La Consellería de Sanidad da plantón a los trabajadores laborales de la Ribera

La Conselleria de Sanidad se niega a reunirse con el Comité de Empresa del personal del Departamento de Salud de la Ribera para continuar con las negociaciones de un nuevo convenio colectivo (el actual prorrogado desde el 2018).

El Comité de Empresa tuvo que asumir la responsabilidad que, según denuncian, no esté teniendo la Conselleria de Sanidad y convocar la mesa de negociación del V Convenio del personal laboral para el pasado viernes día 8 de mayo en el Hospital de la Ribera.

Ninguno de los representantes de la Conselleria en la mesa negociadora, doce, se presentó, excusando su asistencia por “problemas de agenda”, problemas de agenda que no han detallado y evitando dar una fecha alternativa a la reunión como se le había solicitado, es más, en su escrito de respuesta al Comité argumenta “que procederá a la convocatoria de la misma en el momento en que las circunstancias permitan su desarrollo en óptimas condiciones”.

Para el Comité de Empresa esta forma de proceder denota una falta de responsabilidad de la Conselleria de Sanidad, puesto que al igual que el banco social está obligada a negociar de buena fe, y de esta manera lo que está llevando a cabo es una clara dejación de funciones , según la normativa laboral.

Además, tras el acuerdo de 1 de agosto de 2025, los firmantes, Conselleria y representantes de los trabajadores incluyeron un punto en dicho acuerdo en el que se comprometían “a continuar la negociación”. La Conselleria, denuncian, ha incumplido el acuerdo de tal manera que no ha respondido a las solicitudes de este comité registradas el 14 de octubre, el 13 y el 25 de noviembre, el 2 de diciembre, y esta ultima de 28 de abril, para cumplir con la obligación legal de negociar un convenio de buena fe.

Desde el Comité de Empresa realizan un llamamiento a la responsabilidad a los representantes de la Conselleria de Sanidad que forman parte de la comisión negociadora, puesto que esta actitud de bloqueo, perjudica seriamente a la estabilidad de la plantilla, eternizando los agravios que soportar el personal subrogado desde las antiguas concesiones sanitarias.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con el presidente del Comité de Empresa, Enrique Martínez.