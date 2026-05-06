Cullera entra en el ‘Top5’ de ciudades de España con más kilómetros de playas con Bandera Azul, con 12.7km

Las playas del Brosquil y del Mareny de Sant Llorenç han obtenido por primera vez la Bandera Azul, el máximo distintivo internacional que certifica la calidad y la excelencia. Con estas incorporaciones y los otros 8 que también se han revalidado, la ciudad marca un récord histórico con 10 Banderas Azules y un total de 12.7km de playas con Bandera Azul, lo que le ha supuesto posicionarse en el Top5 de ciudades de España con más kilómetros de playa con Bandera Azul.

«Cullera se convierte hoy en la quinta ciudad de España con más kilómetros de playa con Bandera Azul. Es un reconocimiento a la excelencia y al trabajo que hacen cada día muchos trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento para que las playas estén en perfecto estado», ha celebrado el alcalde de la ciudad, Jordi Mayor.

En esta línea, Mayor también ha destacado que «además este año con dos nuevos distintivos en la playa del Brosquil y la playa del Mareny de Sant Llorenç, situando dos playas muy utilizadas por gente del municipio y dónde pasamos la época estival muchos de nosotros, convirtiéndolas también en playas de calidad». Porque «apostamos no solo por las playas más turísticas, sino que Cullera quiere trabajar la excelencia en todo el litoral y por eso vamos a seguir liderando la calidad y los distintivos de bandera azul no solo a nivel provincial y autonómico, sino en toda España».

Y es que estos distintivos también le han permitido revalidar el liderazgo en la provincia y mantenerse como la segunda con más distintivos de toda la Comunidad Valenciana. Las playas que han revalidado el distintivo son Sant Antoni (2.000m), el Dosel (1.800m), el Racó (1.200m), el Faro (140m), Los Olivos (510m), Cap Blanc (725m), la Escollera (600m) y Marenyet-l’Illa (1.800m). Este reconocimiento internacional pone en valor la calidad de las aguas y de los arenales, así como los servicios e instalaciones, la gestión ambiental y aspectos como el salvamento y socorrismo, la accesibilidad, la limpieza y la protección del litoral.

Las dos nuevas Banderas Azules simbolizan la apuesta constante de Cullera por la mejora de los servicios y la excelencia turística. En concreto, en este caso en dos de sus pedanías. Por un lado, la playa del Mareny de Sant Llorenç, una playa naturista de 1.000 metros situada en el Parque Natural de la Albufera y rodeada de un ecosistema privilegiado delimitado por un cordón dunar; y la playa del Brosquil, una playa tranquila de 3.000 metros ubicada en esta pedanía al sud del lago de l'Estany.

El reconocimiento al litoral cullerense no es el único recurso natural y ambiental valioso del municipio, puesto que hace tan solo dos meses también consiguió un nuevo sendero azul en el Fort de Cullera y revalidó también los del Cabo de Cullera y el de la Playa y Estany de Cullera. Hecho que ha situado la ciudad como el municipio de la Comunidad Valenciana con más senderos azules, con 3.