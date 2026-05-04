Hoy hemos hablado con Luis Gisbert, nuevo presidente de la Junta Local Fallera de Alzira.

629 votos le han avalado en las elecciones celebradas al efecto hace unos días.

En Más de Uno La Ribera hemos querido tener esta primera toma de contacto con la persona que dirigirá el equipo del que dependerán las Fiestas en los próximos años.

Gisbert ha dado prioridad a integrar a los jóvenes y a realizar solo aquellos cambios que realmente sean necesarios.

También ha apuntado que la agenda ya empieza apretada y con retraso para este ejercicio fallero, por lo que van a ponerse a trabajar de inmediato con toda la intensidad posible.