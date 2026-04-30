Carlet culmina la rehabilitación del Teatro El Siglo y reabre un espacio cultural renovado tras 47 años

El Ayuntamiento de Carlet ha finalizado las obras de rehabilitación integral del Teatro El Siglo y ha reabierto al público este emblemático edificio, que llevaba 47 años cerrado. La actuación, con una inversión superior a los 4 millones de euros financiada parcialmente por la Generalitat Valenciana, ha permitido recuperar y modernizar un espacio histórico con el objetivo de que vuelva a convertirse en un referente cultural, social y artístico de la ciudad.

La intervención ha supuesto una renovación completa del inmueble, combinando la conservación de sus elementos patrimoniales con su adaptación a las necesidades técnicas y funcionales actuales. Se ha restaurado la estructura original y los elementos arquitectónicos más representativos del teatro, al tiempo que se ha adecuado el edificio para nuevos usos escénicos y culturales.

Entre las principales actuaciones realizadas destacan la mejora integral del escenario, la renovación de la caja escénica, la recuperación de la sala y las butacas, la modernización de las instalaciones y la incorporación de nuevos sistemas de iluminación y sonido. Asimismo, se ha adaptado el espacio para garantizar su accesibilidad y dotarlo de una mayor versatilidad como recinto polivalente.

Gracias a esta rehabilitación, el teatro cuenta ahora con infraestructuras actualizadas que permiten acoger representaciones teatrales, conciertos, actividades culturales, actos institucionales y otros usos compatibles con su nueva configuración.

Con motivo de la reapertura, se han celebrado tres jornadas de puertas abiertas que han permitido a la ciudadanía visitar el edificio rehabilitado, conocer el resultado de los trabajos y redescubrir un espacio estrechamente vinculado a la historia y la memoria colectiva de Carlet. Estas jornadas han contado con la participación de numerosas asociaciones y entidades locales, que han mostrado la riqueza cultural y artística de la ciudad, entre ellas Carlet en Dansa, Ballant i Repicant, la Agrupación Musical L’Artística, la Rondalla Matamon, la Associación Cultural El Trencall, el Conservatorio de Música Perfecto García Chornet, La Colla de Carlet, la Sociedad Unión Musical, la Chirigota El Carnavalet, la Fundación Caixa Carlet, la Coral Polifónica Ciutat de Carlet y un Grupo de Cámara.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento ha querido abrir el teatro a la ciudadanía antes del acto institucional oficial, facilitando que vecinos y vecinas pudieran conocer de primera mano el resultado de la rehabilitación y reencontrarse con este espacio emblemático.

El Teatro El Siglo, inaugurado el 2 de febrero de 1889, vuelve a convertirse en epicentro social, artístico y cultural, 137 años después de que 26 familias lo construyeran para disponer de un lugar de efervescencia cultural. El teatro fue cerrado en 1979 y en 1995 fue adquirido por el Ayuntamiento de Carlet. El Siglo inicia ahora una nueva etapa tras una rehabilitación integral que ha permitido recuperar su esencia histórica y proyectarla hacia el futuro.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con la alcaldesa, Laura Sáez.