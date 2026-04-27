Sueca y VelaBasket consolidan una alianza estratégica para convertir al municipio en referente deportivo y motor económico

El Ayuntamiento de Sueca y la empresa VelaBasket han puesto en valor la importancia de la colaboración público-privada como herramienta clave para el desarrollo económico, social y deportivo del municipio. Con motivo de la importante inversión que la familia Espert-Vela llevará a cabo en la ciudad mediante el proyecto VelaBasket, un ambicioso complejo deportivo que incluirá instalaciones de primer nivel y una residencia vinculada a la práctica y la formación deportiva, desde el Ayuntamiento y la empresa han destacado el largo camino burocrático que ha precedido el inicio de las obras.

"El proyecto VelaBasket representa una inversión estratégica para Sueca, tanto por la modernización de las infraestructuras deportivas como por su impacto positivo en la economía local, la creación de empleo y la proyección exterior del municipio. Iniciativas de este alcance son posibles gracias a un marco de cooperación leal y constructiva entre la administración pública y la iniciativa privada. Y en este punto quiero agradecer públicamente a la familia Espert-Vela que haya apostado por Sueca para implantar este proyecto a pesar de las dificultades que nos hemos encontrado por el camino", ha señalado el alcalde de Sueca con delegaciones de Deportes, Julián Sáez.

Una buena prueba de la importancia que el Ayuntamiento de Sueca y Velabasket conceden a la colaboración público-privada ha sido la visita a la dirección general de Deportes de la Generalitat Valenciana donde su responsable, Luis Cervera, y su equipo técnico, han conocido de primera mano el proyecto en la reunión mantenida con el alcalde de Sueca, Julián Sáez, la primera teniente de alcalde, Pilar Moncho, y una delegación de VelaBasket encabezada por Loles Vela y Raúl Matoses.

Según el calendario previsto, los plazos de ejecución sitúan la apertura de la residencia a mediados de 2027, mientras que la instalación deportiva estará completamente operativa para la temporada 2027/2028.