Carlet pone en valor un pozo histórico descubierto durante las obras de rehabilitación de la plaza del Convento y la Vila y la plaza Mayor

Durante la ejecución de las obras de reurbanización integral de la plaza del Convento y la Vila y la plaza Mayor de Carlet, dos espacios incluidos dentro del ámbito del núcleo histórico tradicional protegido como Bien de Relevancia Local (BRL), se ha producido un descubrimiento de especial interés patrimonial: un pozo subterráneo de gran profundidad.

La estructura descubierta presenta una longitud aproximada de 26,50 metros hasta la lámina de agua, con una columna adicional de unos 9,10 metros, hecho que sitúa su profundidad total alrededor de los 36 metros. Este descubrimiento se ha producido en una zona ya catalogada como de vigilancia arqueológica, lo cual refuerza la necesidad de desarrollar una propuesta específica que permita su conservación y puesta en valor, compatible con las obras en curso.

Por sus características constructivas, dimensiones y ubicación dentro de la en torno al núcleo histórico, el pozo podría corresponder con el antiguo pozo de San Vicente Ferrer, documentado en la antigua plaza de Jovellanos, y que habría sido utilizado por la comunidad musulmana para las abluciones prescritas propias de su práctica religiosa. En todo caso, esta hipótesis tendrá que ser contrastada y confirmada mediante los correspondientes estudios arqueológicos y documentales.

Ante este descubrimiento, la propuesta de actuación se ha orientado a compatibilizar la preservación del bien con su integración en el espacio público. Así, se prevé conservar el pozo y hacerlo visible y visitable desde la superficie mediante la instalación de una losa de vidrio estructural integrada en el pavimento de la plaza. Esta solución estará apoyada sobre una estructura metálica y de hormigón que garantizará la estabilidad, la estanqueidad, la ventilación y la seguridad para el tráfico de peatones.

El objetivo principal de la intervención es asegurar la conservación física del pozo y, al mismo tiempo, permitir su contemplación desde la cota de uso de la plaza, mediante un elemento de vidrio transitable plenamente integrado en la nueva configuración urbana. La propuesta apuesta por una intervención mínima y, en lo posible, reversible, evitando la transmisión de cargas directas sobre la estructura original y garantizando una ventilación controlada del interior.

El Ayuntamiento de Carlet impulsa con esta actuación la conservación del patrimonio histórico local, recuperando una infraestructura que desempeñó un papel relevante en épocas pasadas e incorporándola al espacio público actual. En palabras de la alcaldesa, Laura Sáez, “esta intervención nos permite proteger un elemento singular de nuestro pasado y, al mismo tiempo, hacerlo visible para la ciudadanía, reforzando el vínculo con nuestra historia".