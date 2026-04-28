La Asociación TYRIUS Comunidad Valenciana denuncia la reducción de servicios de Cercanías Renfe en la línea C2

Desde la Asociación TYRIUS Comunidad Valenciana queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y rechazo ante la reducción de servicios de Cercanías Renfe, concretamente en la línea C2, una medida que perjudica gravemente a miles de personas usuarias que dependen diariamente de este servicio para desplazarse a la ciudad de Valencia y a distintos municipios de la provincia por motivos laborales, académicos y personales.

La supresión y reducción de frecuencias en una línea tan estratégica supone un serio perjuicio para la ciudadanía y un paso atrás en la movilidad sostenible y en el acceso equitativo al transporte público.

Resulta una evidente incongruencia que, mientras desde las instituciones se promueve la necesidad de apostar por el transporte público como alternativa al vehículo privado, se reduzca un servicio esencial para alcanzar ese objetivo.

Queremos recordar que la competencia en materia ferroviaria y de prestación del servicio de Cercanías corresponde al Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por lo que es esta administración la que debe asumir la responsabilidad directa de garantizar un servicio eficaz, suficiente y adaptado a las necesidades reales de la población.

La línea C2 conecta a numerosas poblaciones del interior y del área metropolitana con la ciudad de Valencia y otros municipios de la provincia, siendo un eje fundamental para estudiantes, trabajadoras y trabajadores, así como para personas mayores y ciudadanía en general.

Reducir sus frecuencias implica mayores tiempos de espera, dificultades organizativas y una pérdida de confianza en el transporte ferroviario, obligando a muchas personas a recurrir a medios menos sostenibles y más costosos.

Desde TYRIUS Comunidad Valenciana exigimos al Ministerio de Transportes una revisión urgente de esta decisión y la restitución inmediata de los servicios reducidos.

Apostar por un transporte público de calidad exige inversión, planificación y una visión estratégica que ponga a las personas en el centro. No se puede hablar de sostenibilidad, igualdad de oportunidades y cohesión territorial mientras se recortan servicios públicos que vertebran nuestras comarcas y garantizan la movilidad diaria de miles de ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, instamos al Ministerio de Transportes y a Renfe a escuchar las demandas de las personas usuarias y a asumir su responsabilidad para asegurar un servicio ferroviario digno, estable y eficiente en la Comunidad Valenciana.

TYRIUS en defensa de los derechos de las personas consumidoras y de una movilidad pública eficiente y justa.

Beatriz Rodríguez es asesora legal de TYRIUS.