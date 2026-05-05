El PSOE solicita declarar BIC los Molins de la Vila de Sueca y una partida presupuestaria de la Generalitat

El diputado socialista en las Cortes Valencianas, Benjamín Mompó, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de impulsar la protección y recuperación del conjunto de los Molins de la Vila de Sueca, uno de los espacios patrimoniales más representativos de Sueca y de la Ribera Baixa.

La iniciativa parlamentaria plantea, en primer lugar, iniciar los trámites necesarios, en colaboración con el Ayuntamiento de Sueca, porque los Molins de la Vila sean declarados Bien de Interés Cultural (BIC), atendiendo su elevado valor histórico, patrimonial, industrial y etnológico, así como su grado de conservación y su singularidad dentro del patrimonio valenciano.

Además, la propuesta también reclama que los próximos Presupuestos de la Generalitat Valenciana incluyan una partida económica específica destinada a la rehabilitación, adecuación y puesta en valor del conjunto arquitectónico. El objetivo es facilitar su apertura al público y promover nuevos usos culturales, educativos, turísticos y socioeconómicos que contribuyan a dinamizar la ciudad y reforzar su identidad vinculada al arroz.

Entre las posibilidades planteadas en la iniciativa destaca la creación de un Museo del Arroz, una escuela de hostelería especializada en la gastronomía arrocera y otros servicios de interés general que conviertan los Molins en un enclave emblemático de referencia cultural y turística.

Mompó ha remarcado que “esta joya patrimonial representa una parte fundamental de la memoria colectiva y del patrimonio industrial valenciano” y ha defendido la necesidad de actuar “con determinación” para garantizar su conservación y evitar el deterioro de un espacio “único y con enormes posibilidades de futuro".

“La declaración como BIC abrirá las puertas para conseguir la financiación necesaria para restaurar todo el conjunto y recuperarlo para la ciudadanía y así dejar de perder oportunidades para que los Molins de la Vila se conviertan en un motor cultural, educativo y turístico.”, ha apuntado el diputado socialista suecano.