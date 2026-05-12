El Ayuntamiento de Sueca sanea sus cuentas al volver a cumplir la estabilidad presupuestaria

En el pleno ordinario del mes de mayo del Ayuntamiento de Sueca, se dio cuenta del estado de las arcas municipales, una vez hecha efectiva la liquidación del presupuesto general del año 2025. Precisamente, las medidas adoptadas en 2025 por el gobierno municipal, dentro del Plan Económico Financiero que tuvo que aplicar después de cerrarse el ejercicio de 2024 con un remanente de tesorería negativo de -403.549,58 euros, han dado ahora sus frutos, atendiendo al informe de Intervención, cumpliéndose, tanto el objetivo de estabilidad presupuestaria como el límite de la regla del gasto, el límite de deuda y el periodo de pago.

Las medidas correctoras aplicadas por el gobierno local han llevado al Ayuntamiento de Sueca a volver a cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. Si en 2024 se incumplió en un importe de -1.546.007,95 euros, un año después se ha cumplido en +8.857.384,92 euros.

Además, el remanente de tesorería del Ayuntamiento de Sueca, una vez liquidado el presupuesto de 2025, es de 6.535.866,49 euros, lo que supone poner fin a los números rojos con los que se cerró en 2024. En 2025, el Ayuntamiento de Sueca ha ingresado 41.868.630,56 euros, una cantidad sensiblemente superior a los 35.740.577,53 euros ingresados en 2024. A este dato hay que añadir que, paralelamente, en 2025 el Ayuntamiento de Sueca gastó 32.591.130,26 euros, muy por debajo de los 37.325.213,02 euros gastados en 2024.

En el mismo pleno, también se dio cuenta de la deuda viva del Ayuntamiento que, en este último año, ha bajado en 1.189.034,59 euros, pasando de los 6.973.582,86 euros de 2024 a los 5.784.548,27 euros de 2025. Este descenso de la deuda también se aprecia en el porcentaje que representa de los ingresos corrientes consolidados de carácter ordinario, pasando del 21,17% al 14,65%.

El informe de Intervención también recoge que el Ayuntamiento de Sueca tiene ahora la obligación de destinar los mayores ingresos obtenidos y el remanente de tesorería a la reducción del endeudamiento.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, en nombre del equipo de gobierno, ha recordado las palabras que él mismo pronunció hace ahora un año. “Hace doce meses lamentábamos que se hubiera llegado a la situación que se llegó, y nos comprometimos a trabajar de la mano del departamento de Intervención para poner orden a las cuentas y revertir la tendencia tan negativa que venía dándose desde hacía demasiado tiempo en este ayuntamiento”.

El equipo de gobierno, según Sáez, “tuvo que tomar, y sigue haciéndolo, medidas tan impopulares como necesarias, de las que no le gusta tomar a nadie, pero que se tuvieron que adoptar por responsabilidad y, sobre todo, por Sueca”. Ahora, continúa Sáez, “con estos números que presentamos al pleno, podemos decir que ha pasado lo peor y que, después de 20 meses de austeridad y contención del gasto, se ha conseguido lo que para nosotros era una obsesión, revertir una situación que pintaba muy mal. Lo hemos conseguido con el apoyo de los suecanos, de las suecanas y del tejido asociativo de Sueca".

Para finalizar, el alcalde ha querido lanzar un mensaje de prudencia. “Estamos mucho mejor que estábamos hace año y medio, pero continuamos teniendo una deuda viva reconocida, unas obligaciones económicas millonarias a las que hacer frente para poder garantizar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, una subida generalizada de precios y otros muchos factores más que nos obligan a no bajar la guardia y, como siempre hemos hecho, a seguir mirando por el interés general y no por el interés partidista”.