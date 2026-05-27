Proyectan en Alzira un edificio de 27 plantas y 279 viviendas

PropHero, la plataforma de inversión y gestión de patrimonio inmobiliario basada en datos e inteligencia artificial, ha anunciado el desarrollo de un nuevo edificio residencial en Alzira junto a la promotora y constructora URANSA. El proyecto, que contará con una inversión inicial cercana a los 5 millones de euros, busca ampliar la oferta de vivienda en una de las zonas con mayor crecimiento residencial e industrial de la Comunitat Valenciana.

La promoción contempla la construcción de 279 viviendas de obra nueva distribuidas en una torre de 27 plantas que aspira a convertirse en uno de los nuevos referentes arquitectónicos de la provincia de Valencia. El proyecto incluirá estudios, viviendas de uno y dos dormitorios y siete áticos exclusivos de tres habitaciones.

Además de las viviendas, la torre contará con amenities orientadas al estilo de vida actual, incluyendo gimnasio, espacios de coworking, salas multiusos, lockers, aparcamiento conectado al edificio y zonas adaptadas para bicicletas y mascotas. El objetivo es maximizar la eficiencia del proyecto y aumentar la disponibilidad de vivienda en una zona donde la oferta actual resulta insuficiente para cubrir la demanda existente.

El complejo residencial estará situado frente al campus de la Universidad Católica de Valencia y próximo al Hospital Universitario de La Ribera, en un entorno con una actividad económica y empresarial elevada.

La comercialización ya está en marcha y está previsto que las viviendas se entreguen durante el segundo trimestre de 2029.

La compañía destaca que el proyecto ha sido diseñado para responder tanto a compradores de primera vivienda como a perfiles interesados en inversión residencial de larga duración, en un contexto marcado por la creciente demanda de alquiler en municipios periféricos de Valencia.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con el CEO de PropHero en España, Jaime Gil.