La Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de la Ribera exige soluciones ante la falta de citas médicas

La Plataforma se ha concentrado en Alzira exigiendo soluciones.
Este es el Manifiesto que han hecho público:
MANIFEST CONCENTRACIÓ 25 MAIG ALZIRA
La Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública de La Ribera, dins de la campanya de sensibilització de la ciutadania, ha convocat una nova concentració davant del Centre de Salut d’Alzira II, perquè continua el deteriorament progressiu del Sistema Sanitari Públic i per exigir la necessitat de garantir una atenció sanitària pública de qualitat, accessible i més humana.
Les persones continuen tenint dificultats per aconseguir una cita, tant en els centres de salut com en l’hospital. Les agendes continuen tancades i sense donar solució a les demandes i necessitats dels pacients. Les proves diagnòstiques estan bloquejades des de fa mesos, per exemple, hi ha Electromiografies pendents de realitzar des de 2024 i sense cap senyal de millora.
L’Atenció Primària de qualitat, com primera porta d’accés a la Sanitat Pública, deuria resoldre el 80-90% de les necessitats dels pacients, però es troba en una situació lamentable, sense una aplicació del SIP que done cites fàcilment per internet, una cita telefònica que no contesta, unes agendes tancades o citacions en més de 15 dies. Esta realitat deriva en una afluència innecessària a les urgències, tant dels centres de salut com de l’hospital, simplement per no haver trobat una solució abans.
Els Centres de Salut s’estan dotant d’Ecògrafs per millorar i reduir el temps de diagnòstics, però la falta de formació i de consultes, farà que esta inversió amb nous equips no siga efectiva, perquè si els professionals ja estan saturats, d’on van a traure el temps per dedicar a formar-se i a esta nova activitat.
Continua sense publicar-se la Memòria de Gestió de 2025 i desconeixem quants pacients s’han derivat als hospitals privats durant eixe període i quines patologies han sigut enviades. La falta de transparència és una altre dels problemes d’esta administració. Però el que sabem és que cada euro que es dedica a la sanitat privada és un euro que deixa d’invertir-se en la sanitat pública i que és la nova forma de privatitzar del la Conselleria de Sanitat i del Departament de La Ribera. I també sabem que es deriven les patologies més rentables i que les complicacions continuen tractant-se en la sanitat pública.
Un altre tema preocupant és el Pla de Vacances que pensa portar a cap la Gerència este estiu. El Departament de Salut de La Ribera és una zona turística que té un augment de més de 200.000 habitants els mesos d’estiu. Una bona planificació i una bona organització són molt importants per a no col·lapsar el sistema sanitari públic ni saturar més als seus professionals.
La Plataforma considera que s’ha de millorar l'organització i gestió de la Sanitat Pública en La Ribera, per a reduir els temps d'espera, facilitant una atenció sanitària més ràpida, efectiva i resolutiva, perquè ENS VA LA SALUT I LA VIDA.
Alzira a 25 de Maig de 2026
Plataforma per la Sanitat Pública de la Ribera