salud

Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias

Con el Dr. Daniel Sánchez, coordinador de urgencias del Hospital Vithas Aguas Vivas

Luis Méndez

La Ribera |

Dr. Daniel Sánchez

¿Qué significa para los profesionales sanitarios celebrar el Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias y cuál es la importancia real de este servicio dentro de un hospital?

Las urgencias son uno de los servicios con mayor presión asistencial. ¿Cómo se organiza un equipo para responder con rapidez y eficacia las 24 horas del día?

¿Cuáles son las urgencias más frecuentes que atienden actualmente en el Hospital Vithas Aguas Vivas y qué señales deberían alertar a la población para acudir inmediatamente a Urgencias?

La tecnología y la coordinación médica han evolucionado mucho en los últimos años. ¿Qué avances están mejorando hoy la atención urgente y la seguridad de los pacientes?

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