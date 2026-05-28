31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco

1) Desde tu experiencia en primera línea de salud, ¿cuáles son los efectos más comunes y preocupantes que has visto en pacientes fumadores, y qué papel juega la enfermería en su acompañamiento para dejar el tabaco?

2) El lema de este año es "Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina". Desde tu perspectiva profesional, ¿qué significa realmente este mensaje y por qué es importante que la sociedad lo entienda?

3) Sabemos que dejar de fumar no es fácil. ¿Qué estrategias o programas de apoyo específicos ofrece el Departamento de Salud de la Ribera para ayudar a las personas a dejar el tabaco, y qué resultados habéis observado en los últimos años?

4) Los cigarrillos electrónicos y otros productos de nicotina están ganando terreno, especialmente entre jóvenes. ¿Cómo se abordan estos nuevos retos desde la prevención y la educación sanitaria?

5) Para quienes aún fuman o conviven con alguien que lo hace, ¿qué mensaje te gustaría transmitirles hoy, como enfermera especializada y en el marco de este Día Mundial Sin Tabaco?