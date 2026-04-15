Algemesí celebra su III Setmana de la Taronja con la participación de los hornos tradicionales

Algemesí vuelve a poner en valor su producto estrella con la tercera edición de la Semana de la Naranja. Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por las concejalías de Promoción Económica, Agricultura, Cultura y Educación, tiene como objetivo reforzar un sector emblemático del municipio y fomentar el consumo de producto local a través de los hornos tradicionales, que este año vuelven a incrementar su participación.

Como novedad, esta edición incorpora el Día de la Naranja en el Cole, una propuesta desarrollada en colaboración con los centros educativos del municipio que han hecho un llamamiento a las familias para que los niños y niñas lleven un almuerzo elaborado con naranja, con la finalidad de promover hábitos saludables y fomentar este producto desde las edades más tempranas.

Un año más, del 13 al 19 de abril, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de dulces elaborados con naranja local en nueve hornos tradicionales del municipio, dos establecimientos más que en el certamen anterior: Pastelería Monar, Dulce Carola, Forn San Benedicto, Forn Sant Antoni, Forn-Pastelería Cerdà, Forn de Forn, Panalgi, El Pecaet y Dahu.

Para reforzar la visibilidad de la iniciativa, el Ayuntamiento facilitará a los establecimientos participantes material corporativo y elementos identificativos para los puntos de venta.

Además, la programación incluye un nuevo ciclo de conferencias en el salón de actos del Consejo Local Agrario que se abre el miércoles, 15 de abril, a las 18.30 horas con la participación del secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, quien presentará el nuevo plan de ayudas de la Generalitat. Estas ayudas contemplan una línea directa de hasta 6.000 euros por hectárea, con el objetivo de facilitar la replantación de cultivos permanentes y la recuperación del potencial productivo en las parcelas más afectadas por la riada del pasado 29 de octubre de 2024.

Al finalizar, Pablo Aleza, coordinador de la Unidad de Citricultura del Departamento de Citricultura y Mejora Vegetal del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), presentará la conferencia Variedades de mandarino obtenidos en el IVIA para el futuro citrícola en la Ribera.

El jueves, 16 de abril, se celebrarán las siguientes conferencias: El aguacate, ¿sustituto del caqui o el cítrico?, a cargo del técnico agrícola Daniel Álvarez; Resultados de experimentación en la finca Sinyent en cítricos y aguacate: variedades y manejo agronómico, a cargo de Carlos Montesinos, responsable de Innovación y Transferencia en Finca Sinyent y, finalmente, el vicepresidente segundo de AVA-ASAJA, Bernardo Ferrer, protagonizará la conferencia Situación actual de la citricultura valenciana.

El alcalde de Algemesí y concejal de Promoción Económica, José Javier Sanchis, ha señalado que la Semana de la Naranja «continúa creciendo año tras año, tanto en participación como en alcance. El incremento de hornos participantes refuerza el vínculo con nuestro tejido comercial, mientras que iniciativas como el Día de la Naranja en el Cole nos permiten educar en el consumo de producto local desde la base. Además, la presentación del nuevo plan de ayudas supone un impulso importante para el sector agrícola local en un momento clave para su recuperación».