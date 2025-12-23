LIBROS

Susana Cebriá presenta su primera novela, 'Impar'

Nos sumimos en un mundo distópico entre guerras y esperanza surgido de un sueño que tuvo su autora hace muchos años

ondacero.es

Alzira |

Hemos salido de nuestros estudios para ubicarnos en un mundo distópico, oscuro. Una sociedad en la que ejército controla el poder y la riqueza. Un presente bélico, peligroso, y con un futuro negro. Y lo hemos hecho a través de 'Impar', la primera novela de Susana Cebriá, publicada por la Editorial Samaruc.

Una novela llena de aventuras, romance e intriga que nos descubre su autora, quien nos ha contado cómo surgió la historia, cómo se gestó hasta ser una realidad, y cómo afronta su futuro como escritora.

