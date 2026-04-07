Más de Uno La Ribera desde el Centro Médico Vithas Alzira

Hoy en Onda Cero La Ribera realizamos un programa muy especial con motivo del Día Mundial de la Salud, que celebramos en directo desde el Centro Médico Vithas Alzira.

Un centro que cumple ahora 4 años y que se encuentra en un momento clave: consolidado como referente sanitario en la ciudad y, además, a las puertas de una importante ampliación que permitirá duplicar su tamaño.

Durante este programa hablaremos de salud, de prevención, de la evolución del centro en estos años y del futuro sanitario que se abre para Alzira y toda la comarca de La Ribera.

Hoy nos acompañan:

• Yolanda Herrero, gerente del Hospital Vithas Aguas Vivas

• Dr. Daniel Sánchez, coordinador de urgencias

• Verónica Mancebo, supervisora del Centro Médico Vithas Alzira

• Dr. Juan Carlos Montalvá, coordinador médico del Centro Médico Vithas Alzira