en directo

Más de Uno La Ribera desde el Centro Médico Vithas Alzira

Con motivo del Día Mundial de la Salud y el IV aniversario del centro

Luis Méndez

La Ribera |

Dr. Daniel Sánchez, Verónica Mancebo, Dr. Juan Carlos Montalvá, Yolanda Herrero y Luis Méndez

Hoy en Onda Cero La Ribera realizamos un programa muy especial con motivo del Día Mundial de la Salud, que celebramos en directo desde el Centro Médico Vithas Alzira.

Un centro que cumple ahora 4 años y que se encuentra en un momento clave: consolidado como referente sanitario en la ciudad y, además, a las puertas de una importante ampliación que permitirá duplicar su tamaño.

Durante este programa hablaremos de salud, de prevención, de la evolución del centro en estos años y del futuro sanitario que se abre para Alzira y toda la comarca de La Ribera.

Hoy nos acompañan:

Yolanda Herrero, gerente del Hospital Vithas Aguas Vivas

Dr. Daniel Sánchez, coordinador de urgencias

Verónica Mancebo, supervisora del Centro Médico Vithas Alzira

Dr. Juan Carlos Montalvá, coordinador médico del Centro Médico Vithas Alzira

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer