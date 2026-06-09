El azud de Antella estrena nuevas normas para disfrutar del paraje este verano

Hoy hemos hablado con la alcadesa de Antella quien nos ha adelantado las normas que van a regir a partir de este verano en el assut del Júcar.

Eugenia García ha recordado que se trata de una Paraje Natural Municipal y hay que protegerlo y respetarlo.

Se ha vallado el perímetro, se ha limitado el aforo a 450 personas, y solo podrán entrar a bañarse aquellos que cumplan con las normas establecidas.

Desde el ayuntamiento piden a los visitantes que se informen con antelación para conocer las nuevas limitaciones de la zona.