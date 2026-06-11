comercio

ACEB celebra en Benifaió su segunda Shopping Night en el marco de su 25 aniversario

Música, sorpresas y fiesta se suman a los stands en los que se podrá seguir comprando hasta la medianoche del viernes

Luis Méndez

La Ribera |

Miembros de la directiva de ACEB en la Shopping Night del pasado año

Por segundo año, la Asociación de Comercios y Empresas de Benifaió (ACEB) celebra la Shopping Nigth en la calle Santa Bàrbara de la localidad.

Será este viernes, 12 de junio, con una veintena de comercios locales que saldrán a la calle para ofrecer una noche única llena de sopresas, música y fiesta.

En los stands participantes se podrá encontrar: ropa, complementos, artesanía, decoración, estética, joyería, deporte, restauración, ojeras, flores, cirios, bienestar, peluquería y mucho más, incluso vehículos de segunda mano.

A la inauguración está previsto que asista la Directora General de Comercio, Artesanía y Consumo, María Isabel Sáez Martínez.

Se da la circunstancia de que este año se celebra, además, el 25 aniversario de la asociación.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con María José Martínez, presidenta de ACEB, quien nos ha dado detalles del evento, así como la recomendación de ir vestidos de blanco como fiesta previa al verano.

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