1. Cada año se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos para agradecer la generosidad de los donantes y sus familias. ¿Por qué es tan importante seguir concienciando sobre la donación y qué impacto puede tener una sola persona donante en la vida de otras personas?

2. Muchas personas están dispuestas a donar, pero desconocen cómo hacerlo. ¿Qué pasos debe seguir alguien que quiera ser donante y qué papel juega la familia en el momento de tomar esta decisión?

3. Cuando hablamos de donación, solemos pensar en órganos, pero también existen los tejidos. ¿Qué órganos y tejidos se pueden donar y a cuántas personas puede llegar a ayudar una sola donación?

4. Existe la creencia de que la edad o determinadas enfermedades pueden impedir la donación. ¿Quién puede ser donante y cuáles son los principales mitos o falsas creencias que conviene desterrar?

5. Centrándonos en nuestro entorno más cercano, ¿cuáles han sido los datos de actividad en donación y explantes del Hospital Universitario de La Ribera en los últimos años? ¿Qué porcentaje de familias acepta la donación cuando se les plantea esta posibilidad y qué mensaje le gustaría trasladar a quienes aún tienen dudas sobre hacerse donantes?