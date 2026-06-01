deportes

El COTIF tendrá dos grupos con clubes y selecciones por separado que se cruzarán en semifinales

El Torneo de l'Alcudia llega a una nueva edición marcada por la cercanía del Mundial

Luis Méndez

La Ribera |

Eliseu Gómez

Este año, el COTIF de l'Alcudia comenzará al día siguiente de la final del Mundial de fútbol.

Este hecho condiciona la presencia de algunos protagonistas que difícilmente van a poder participar en el torneo.

Por primera vez, además, se han conformado dos grupos, cuyos integrantes se desvelarán en una presentación que se hará a primeros de julio, pero que estarán formados, uno por clubes y el otro por selecciones nacionales, cruzándose ambos en semifinales.

En nuestro tiempo de deportes, Pascual García y Leo Tarín han conversado con el presidente del COTIF, Eliseu Gómez.
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