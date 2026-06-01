El COTIF tendrá dos grupos con clubes y selecciones por separado que se cruzarán en semifinales

Este año, el COTIF de l'Alcudia comenzará al día siguiente de la final del Mundial de fútbol.

Este hecho condiciona la presencia de algunos protagonistas que difícilmente van a poder participar en el torneo.

Por primera vez, además, se han conformado dos grupos, cuyos integrantes se desvelarán en una presentación que se hará a primeros de julio, pero que estarán formados, uno por clubes y el otro por selecciones nacionales, cruzándose ambos en semifinales.

En nuestro tiempo de deportes,han conversado con el presidente del COTIF,