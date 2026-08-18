El Complejo de Valorización de Residuos de Guadassuar se consolida como referente nacional con su nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos

El Consorcio Ribera y Valldigna, la entidad responsable de la gestión de los residuos domésticos de 51 municipios y tres entidades menores de la Ribera y la Valldigna, ha finalizado las obras del Centro de Tratamiento de Voluminosos, correspondiente a la primera fase de la nueva instalación 4.

Esta nueva instalación, que cuenta con una superficie total de 9.000m2, dará una segunda vida a muebles, enseres y colchones procedentes de la red de ecoparques y de los servicios de recogida municipales, ampliando así la capacidad actual de tratamiento de esta fracción. No solo aumentará la recuperación de subproductos, al contar con maquinaria de última generación especializada: la innovadora tecnología también permitirá recuperar residuos voluminosos enteros para que puedan ser reutilizados.

El Centro de Tratamiento de Voluminosos ha contado con una inversión total de 12.176.587,31 euros, con un 77% financiado por la Generalitat Valenciana a través de los fondos europeos Next Generation EU.

La fracción de voluminosos ya representa el 11% de los residuos domésticos que se tratan anualmente en el Complejo de Valorización de Residuos: con la finalización de esta primera fase, se espera aumentar la recuperación y preparación para la reutilización de esta fracción de residuos para así reducir el rechazo destinado a vertedero.

El Consorci Ribera i Valldigna ha iniciado ya las obras de la fase II de esta nueva instalación, que con un presupuesto de 5.800.000 euros ampliará el Centro con una zona para la gestión de restos verdes de poda y jardinería, un espacio para la preparación para la reutilización de muebles y enseres, un almacén de residuos peligrosos, un área para el tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición y una nave de gestión de colchones fuera de uso. Estará terminada en el primer semestre de 2027.

Con una superficie total de 83.400m2, el Complejo de Valorización de Residuos de Guadassuar se consolida como la instalación de gestión, recuperación y preparación para la reutilización de residuos más grande de España. Actualmente está gestionado por Urbaser.

Javier Ruiz, responsable de comunicación del Consorcio, ha estado en Más de Uno La Ribera.