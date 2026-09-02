Carcaixent acoge el 6 de septiembre la Despedida y Homenaje a las Falleras Mayores de la Comunidad Valenciana

Carcaixent se prepara para vivir el próximo 6 de septiembre una jornada especialmente emotiva con motivo de la Despedida y Homenaje a las Falleras Mayores de la Comunidad Valenciana, un acto organizado por la Junta Local Fallera de Carcaixent para reconocer y agradecer el compromiso, la dedicación y la representación que las Falleras Mayores han ejercido durante su reinado.

La jornada pretende convertirse en un encuentro de emoción, tradición y hermandad fallera, reuniendo representantes de diferentes localidades y juntas locales falleras de la Comunidad Valenciana para rendir homenaje a aquellas que han sido embajadoras de las Fallas y de nuestras tradiciones.

Los actos empezarán a las 9.30 horas en la Plaza Mayor, para después dirigirse al Palau de la Marquesa y, en pasacalle, hasta el Magatzem de Ribera.

Claudio Guerrero es el presidente de la JLF de Carcaixent.